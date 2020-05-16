«فيسبوك» تستحوذ على محرك البحث «جيفي»

المصدر: واشنطن - د ب أ

قالت شركة «فيسبوك» الأمريكية العملاقة للتواصل الاجتماعي، إنها اشترت محرك البحث الشهير للصور المتحركة «جيفي».

تأتي عملية الاستحواذ، حيث تواجه «فيسبوك» تحقيقات متعددة، بشأن مكافحة الاحتكار، وتفحص هيئات تنظيمية ورقابية، الحصة السوقية الضخمة للشركة، التي تشمل ملكيتها لبرنامجي «واتس آب» و«انستغرام» للتواصل الاجتماعي.

واشترت «فيسبوك»، محرك «جيفي» مقابل 400 مليون دولار، وفقاً لموقع «أكسيوس» الأمريكي الإخباري، الذي كان أول من أورد خبر الصفقة. وقالت «فيسبوك»، في بيان، إنها ستدمج «جيفي» في منصة «انستغرام».

وتعد «جيفي»، واحدة من أكبر قواعد البيانات الخاصة بالصور المتحركة المعروفة بـ «نسق الرسومات المتبادلة»، وهي عبارة عن فيديوهات قصيرة ومتكررة بدون صوت، ويتم استخدامها على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، للتعبير عن ردود الفعل، وكنوع من الدعابة.

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