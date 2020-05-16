3.8 % انكماش اقتصاد منطقة اليورو بالربع الأول

المصدر: (بروكسل - رويترز)

أظهرت بيانات أمس أن اقتصاد منطقة اليورو شهد أكبر انكماش على الإطلاق في أول 3 أشهر من العام مقارنة بالربع السابق مثلما توقعت الأسواق نتيجة لإجراءات العزل العام المُطبقة في مارس لإبطاء جائحة «كورونا».

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الناتج الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انكمش 3.8% على أساس فصلي مما أدى إلى تراجع 3.2% على أساس سنوي.

وسجلت فرنسا أكبر انكماش فصلي بنسبة 5.8% تلتها سلوفاكيا 5.4% وإسبانيا 5.2%. وانكمش إنتاج إيطاليا 4.7% على أساس فصلي، ما يضعها رسمياً في حالة ركود بعد انكماش 0.1% في الربع الأخير من 2019 وسجلت ألمانيا انكماشًا 2.2%.

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