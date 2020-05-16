مؤشرات الطلب تقفز بالنفط لأعلى سعر في شهر

المصدر: (طوكيو – رويترز)

قفزت أسعار النفط أكثر من 3% أمس، لتلامس أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في ظل مؤشرات على ارتفاع الطلب على الخام مع إعلان الصين عن زيادة معدلات استهلاك المصافي، ومع نهاية أسبوع اتسم بالأخبار الإيجابية على صعيد الإمدادات، وواصلت العقود الآجلة للنفط المكاسب وارتفع الخام الأمريكي 5%.

وصعد خام برنت 1.21 دولار أو ما يعادل 3.9% إلى 32.34 دولاراً للبرميل خلال التعاملات بعد أن لامس 32.44 دولاراً وهو أعلى مستوى منذ 14 أبريل. وزاد برنت نحو 7% أول من أمس ويتجه صوب تحقيق مكسب 3.5% في الأسبوع بعد أن ارتفع على مدى الأسبوعين الماضيين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2 دولار أو 5% إلى 29.48 دولاراً، بعد أن بلغ 28.54 دولاراً وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل.

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