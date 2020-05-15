203 مليارات دولار خسائر التأمين بسبب الجائحة

المصدر: (لندن - أ ف ب)

توقعت «لويدز أوف لندن» للتأمين أن يتكبد القطاع في العالم 203 مليارات دولار خسائر خلال 2020 بسبب وباء كوفيد 19، مشيرة إلى أنها ستدفع تعويضات لزبائنها تصل إلى 4.3 مليارات دولار، ما يوازي التعويضات بعد اعتداءات 11 سبتمبر.

وأوضحت المجموعة أمس أن خسائر قطاع التأمين جراء فيروس «كورونا» ستكون شبيهة بالسنوات التي شهدت كوارث طبيعية كبرى مثل الإعصار كاترينا عام 2005 وأعاصير هارفي وإيرما وماريا عام 2017. وتتوزع الخسائر المتوقعة هذه السنة بين 107 مليارات دولار من التعويضات (لإلغاء مناسبات أو التأمين على السفر مثلًا) و96 مليار دولار من تراجع قيمة محافظ الاستثمار. وتتوقع شركة التأمين أن تدفع بين 3 و4.3 مليارات دولار لزبائنها في العالم. وحذرت من أن هذا المبلغ قد يرتفع أكثر في حال تواصلت تدابير الحجر لعدة أشهر إضافية.

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