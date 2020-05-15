2.98 مليون طلب إعانة بطالة أمريكي

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2.98 مليون طلب جديد للحصول على إعانات بطالة خلال الأسبوع المنصرم ما يرفع العدد الإجمالي لهذه الطلبات إلى حوالى 36.5 مليوناً منذ توقف عجلة الاقتصاد في منتصف مارس في ظل تدابير احتواء وباء (كوفيد 19) وفق أرقام نشرتها وزارة العمل أمس.

ويبقى العدد خلال الأسبوع الممتد حتى 9 مايو مرتفعاً وأعلى من توقعات المحللين البالغة 2.47 مليون غير أنه يظهر تراجعاً عن الأسبوع السابق الذي تمت مراجعة حصيلته لترتفع إلى 3.17 ملايين طلب. وخلال أبريل تم إلغاء 20.5 مليون وظيفة وهو رقم غير مسبوق في فترة قصيرة.

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