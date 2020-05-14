"مصر للطيران" تنظم رحلات عودة للمصريين من الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القنصلية المصرية العامة في دبي، أن شركة مصر للطيران سوف تقوم بتنظيم عدة رحلات إلى القاهرة لعودة المواطنين المصريين من ذوي الإقامات الملغاة وتأشيرات الزيارة والسياحة في الإمارات.

وقالت القنصلية اليوم الخميس في منشور حصلت "البيان" على نسخة منه، إن من المقرر أن يتم الحجر الصحي عند الوصول وذلك بالمدن الجامعية، مؤكدةً أن الحجر أمر إلزامي على جميع العائدين دون استثناء وعلى نفقة الدولة.

وأرفقت القنصلية، كشوف الأسماء الخاصة بالمواطنين المسجلة بياناتهم في هذا الشأن على الصفحة الرسمية لها وعددهم 1063، مبينة بكل كشف موعد التوجه إلى مكتب مصر للطيران لحجز التذكرة بقيمة 1900 درهم وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 17 مايو الجاري.

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