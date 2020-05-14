أرامكو السعودية توضح حقيقة اكتشافها حقلين جديدين للنفط

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية،، بشأن ما ورد في تقريرها الأوليّي للنتائج المالية عن اكتشاف حقلین جدیدین خلال الربع الأول من عام 2020، أن وزارة الطاقة ستقوم بالإعلان عنهما بالتفصيل.

وقالت أرامكو في بيان توضيحي نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن الوزارة ستقوم بذلك، بعد مراجعة بيانات الاكتشاف حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المرعية في هذا الخصوص.

كانت الشركة أعلنت مؤخراً عن اكتشاف حقلين جديدين خلال الربع الأول من العام 2020.

وبحسب تقرير نتائج "أرامكو" المالية للربع الأول 2020، تم اكتشاف حقل واحد يحتوي على مكمني نفط وغاز في الجزء الشمالي الغربي من المملكة، وحقل آخر للنفط في منطقة الأعمال الوسطى.

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