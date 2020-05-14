36.5 مليون عاطل في أمريكا خلال شهرين بسبب كورونا

المصدر: وكالات

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2.98 مليون طلب جديد للحصول على إعانات بطالة خلال الأسبوع المنصرم، ما يرفع العدد الإجمالي لهذه الطلبات إلى حوالى 36.5 مليونا منذ توقف عجلة الاقتصاد في منتصف مارس في ظل تدابير احتواء وباء كوفيد-19

ويظهر التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الصادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع إلى 2.981 مليون في الأسبوع المنتهي في 9 مايو 2020 من 3.176 مليون في الأسبوع السابق، وأعلى التوقعات التي أشارت إلى وصولها عند 2.5 مليون طلب.

وتمثل بيانات هذا الأسبوع الانخفاض السادس على التوالي في طلبات إعانة البطالة منذ أن بلغت مستوى قياسيا عند 6.867 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 مارس.

وانكمش الاقتصاد في الربع الأول بأسرع وتيرة منذ الكساد الكبير في الفترة من 2007 إلى 2009.

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