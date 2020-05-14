"إيرباص" تتجه إلى خفض دائم للعمالة

المصدر: باريس - د ب أ

أكد مصدر مطلع أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص تجري محادثات مع النقابات العمالية بشأن خطة لشطب دائم لعدد من الوظائف في مواجهة تراجع الإنتاج نتيجة انهيار الطلب على الطائرات، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر القول إن المحادثات مع ممثلي العمال بدأت، لكن عدد الوظائف المنتظر شطبها لم يُحدَّد بعد.

وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، فإن مسؤولي إيرباص سيعلنون تفاصيل خطة شطب الوظائف خلال مؤتمر إعلامي الأسبوع المقبل، يمكن أن تشمل نحو 10% من إجمالي عدد الوظائف في الشركة، بما يتماشى مع الخفض الذي قررته شركة بوينغ الأمريكية المنافسة لقوة العمل لديها.

ويعني هذا احتمال شطب أكثر من 10 آلاف وظيفة في إيرباص التي تضم حالياً نحو 134 ألف عامل.

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