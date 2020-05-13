147.6 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول 2020

المصدر: دبي - البيان

حققت مجموعة البنك العربي، صافي أرباح بعد الضرائب والمخصصات بلغت 147.6 مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 مقارنة مع 231.8 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 36%.

وحافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 9.2 مليار دولار في نهاية الربع الاول من العام 2020.

وبلغت التسهيلات الائتمانية 26.2 مليار دولار كما في 31 مارس 2020 مقارنة مع 25.8 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2%، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل الى 35.2 مليار دولار مقارنة مع 33.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق.

وقال صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة، إن "النتائج المالية هي مؤشر واضح على قوة وفعالية نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأعمال اقليمياً وعالمياً".

وأضاف أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة صعبة على الاقتصاد العالمي وستشهد تباطؤا بالنمو وصعوبات لدى العديد من القطاعات نتيجة لتفشي وباء كورونا "كوفيد-19" الا انني على ثقة كبيرة بمجموعة البنك العربي وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف والمجالات". وأكد ان البنك العربي تعامل في السنوات السابقة مع العديد من التحديات واثبت نجاعة استراتيجيته وتخطيه للعديد من الازمات الاقتصادية التي شهدها العالم.

من جهته أكد نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، على قدرة البنك بإدارة أصوله في مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسة.

وأضاف صباغ، أن البنك قام باقتطاع مخصصات اضافية مقابل محفظة الديون العاملة لبعض القطاعات الاقتصادية لدى جميع تواجدات مجموعة البنك العربي، وذلك كإجراء احترازي نتيجة للأوضاع الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا (كوفيد-19) مما أثر على النتائج المالية للبنك".

وبلغت الأرباح التشغيلية للبنك بلغت 337 مليون دولار وبتراجع لم يتجاوز 2% عن نفس الفترة من العام السابق.

كما حافظ البنك على رأس مال قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.5% كما في مارس 2020، بالإضافة الى احتفاظه بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.4%، ونوه الى ان نسبة تغطية القروض غير العاملة فاقت 100%.

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