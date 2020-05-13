تطوير نظام مركزي لضريبة "القيمة المضافة" في المؤسسات الخليجية

المصدر: دبي - البيان

طورت "تومسون رويترز" المتخصصة في تقديم حلول تقنيات الضرائب عبر منصتها ONESOURCE المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب، وبالتعاون مع "باث سوليوشنز"مزوّد حلول البرمجيات الذكية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، حل مركزي لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتحسين جوانب الكفاءة في القطاع المالي سريع النمو بالمنطقة.

ويعد هذا النظام المبتكر الأول من نوعه، بحيث سيُمكّن المؤسسات والشركات من تبسيط البيانات، وأتمتة العمليات، وضمان الدقة في مجريات العمل الضريبي، في ظل التطور الذي تشهده اللوائح الضريبية وضريبة القيمة المضافة في المنطقة.

وتزود هذه الشراكة الاستراتيجية البنوك والمؤسسات المالية بالأدوات لتقديم خدمات مالية مبتكرة، وإدارة عمليات ضريبة القيمة المضافة بصورة سلسلة مع تلبية متطلبات الامتثال، مرتكزة في ذلك على محتوى موثوق عالمياً للضرائب.

وتوفر منصة iMAL لعملائها التكنولوجيا اللازمة لتلبية متطلبات الشريعة الإسلامية واللوائح التنظيمية، ولتنمية أعمالهم مع تقديم تجربة شخصية للعملاء.

وقال رامي ريان، مستشار أول للحلول لدى "تومسون رويترز": "تدعم هذه الشراكة جهود التحول الرقمي المستمرة عبر الأعمال المصرفية الأساسية والعمليات الضريبية غير المباشرة، وتحظى البنوك والمؤسسات المالية بحل متطوّر يواكب المستقبل، ولا يعتمد على أي نظام، فضلاً عن سهولة توسيع نطاقه كلما تطلّب الأمر، وستكون المؤسسات في وضع جيد يسمح لها باستكشاف المشهد المالي والضريبي سريع التغير في الخليج، مع تعزيز استفادتها من ناحية التكلفة الإجمالية وامتلاك التكنولوجيا. وسوف نستمر في إضافة المزيد من الخصائص والوظائف، وتوسيع قدرات التحول الرقمي التي نقدمها لقطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي".

وقال محـمد الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة باث سوليوشنز: "سوف يستفيد عملاؤنا من البنوك الإقليمية من الشراكة مع منصة ONESOURCE من تومسون رويترز، لتمكينهم من حل تحديات ضريبة القيمة المضافة المعقدة عبر الأتمتة، وضمان معدل ضريبي أكثر فعالية".

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