تراجع أرباح «أرامكو» الفصلية 25 %

المصدر: (دبي - رويترز)

أعلنت أرامكو السعودية أمس انخفاض صافي الربح في الربع الأول 25 % ما يقل عن تقديرات محللين إذ تضررت من تراجع النفط الخام في الوقت الذي قلص فيه فيروس كورونا الطلب.

وتراجع صافي الربح إلى 62.48 مليار ريال (16.64 مليار دولار) بعد الزكاة والضريبة في الربع المنتهي 31 مارس من 83.29 ملياراً قبل عام. وقالت «أرامكو» إن النتائج تعكس انخفاض أسعار النفط الخام وكذلك تراجع هوامش التكرير والكيماويات وخسائر إعادة تقدير المخزونات. وقالت الشركة إنها دفعت إجمالي توزيعات أرباح 13.4 مليار دولار عن الربع الأخير من 2019 وإنها ستقوم بسداد توزيع نقدي 18.75 مليار دولار عن الربع الأول من العام الجاري بما يتفق مع خطة الشركة لسداد مدفوعات أساسية 75 مليار دولار عن 2020 كاملاً.

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