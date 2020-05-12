تعديلات مهمة على الإجراءات الاحترازية الخاصة بقطاع التجزئة في دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

أفاد تعميم صادر عن اقتصادية دبي، بأنه وبدء من اليوم الثلاثاء سيتم السماح بسياسة الاسترداد والاسترجاع للمشتريات بشرط أن يتم تعقيم المنتجات المسترجعة أو المستبدلة وعزلها لمدة 24 ساعة قبل إعادة استخدامها، كما تم السماح بأنشطة الترويج والتخفيضات في متاجر التجزئة ومراكز التسوق.

وذكر التعميم الذي حصلت "البيان" على نسخة منه، أنه سيتم السماح أيضاً بإعادة افتتاح غرف تبديل الملابس مع ضرورة ارتداء الكمامات من قبل المتسوقين وأن يسمح بتجربة 5 قطع فقط من قبل كل متسوق وأن يتم استخدام الغرفة لمدة 10 دقائق فقط لكل متسوق مع مواصلة تعقيم غرف تبديل الملابس.

وأشار التعميم، إلى أنه سيتم تمديد ساعات عمل مراكز التسوق بعد انتهاء شهر رمضان خلال أيام الأسبوع لتصبح من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، على أن يتم تمديدها خلال عطلة نهاية الأسبوع في حال تم تغيير ساعات تقييد الحركة رسمياً لتصبح من الساعة العاشرة صباحاً حتى 12 من منتصف الليل.

وأوضح التعميم أن استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية السابقة الخاصة بالطاقة الاستيعابية البالغة 30% ومنع كبار السن فوق الـ 60 عاماً والأطفال دون 12 عاماً من دخول مراكز التسوق والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، على أن يتاح استخدام المصاعد لذوي الهمم فقط.

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