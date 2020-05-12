رئيس بوينج يرجح إعلان شركة طيران أمريكية إفلاسها جراء كورونا

المصدر: أ ف ب

رجّح المدير التنفيذي لمجموعة بوينج ديفيد كالهون، إفلاس شركة طيران أمريكية كبرى جرّاء تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على القطاع.

وقال كالهون في ردّه على سؤال صحافي من شبكة "إن بي سي" بشأن إن كانت شركة طيران أميركية رئيسية ستوقف نشاطاتها إن "الأمر مرجّح جدا".

ويذكر أن رد كالهون الذي نشر في تسجيل قصير الاثنين هو جزء من مقابلة أطول من المقرر بثّها الثلاثاء.

وقال كالهون "نعرف أن شيئا ما سيحدث في سبتمبر، لن تعود مستويات حركة الطيران إلى نسبة 100%، ولا حتى 25%".

وتعاني بوينج نفسها من تداعيات كوفيد-19 إذ شكّل الوباء ضربة لقطاع النقل الجوي جراء القيود على السفر وإجراءات العزل التي فرضت لمنع تفشيه.

وقال كالهون "ربما قد نقترب من 50% بحلول نهاية العام، ولذا ستكون هناك بكل تأكيد إجراءات تكيّف سيكون على شركات الطيران القيام بها".

وتولى كالهون رئاسة بوينج، التي حرمتها القيود الخاصة بمنع تفشي كوفيد-19 من زبائنها وشكلت ضربة للطلب على طائرتها، بداية العام.

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