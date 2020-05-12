الإمارات تعلن خفضاً إضافياً طوعياً لإنتاج النفط في يونيو

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلن معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن الإمارات ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً لشهر يونيو المقبل دعماً لجهود السعودية لإعادة التوازن لسوق النفط العالمي.

وأضاف معاليه في تصريح أنه بعد أن زاد سقف إنتاج دولة الإمارات من النفط عن 4 ملايين برميل يومياً في أبريل قامت الدولة دعماً لاتفاقية «أوبك بلس» بالالتزام بالحصة المقررة. والتخفيض الجديد هو فوق ما تعهدت الإمارات به بموجب اتفاق «أوبك بلس»، لتنضم بذلك إلى السعودية والكويت في الإعلان عن تخفيضات جديدة في إمدادات الخام.

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