مخاوف تجدد انتشار كورونا تهبط ببرنت 4 بالمئة

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت أسعار النفط أمس متجاهلة أنباء بأن السعودية والإمارات ستقلصان الإنتاج بمقدار مليون و100 ألف برميل يومياً فوق التخفيضات المقررة بموجب اتفاق "أوبك+"، متأثرة بالمخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس "كورونا".

وتراجع خام برنت 4% إلى 29.74 دولاراً للبرميل، ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.1% إلى 24.22 دولاراً للبرميل.

وقال مسؤول بوزارة الطاقة السعودية إن الوزارة أصدرت توجيهات لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية بخفض إنتاجها النفطي لشهر يونيو حزيران مليون برميل يوميا إضافية.

من جهته، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في بيان إنه لدعم الجهود التي تقودها السعودية للمزيد من إعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة، فإن الإمارات تعهدت بإجراء خفض طوعي إضافي قدره 100 ألف برميل يومياً في شهر يونيو.

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