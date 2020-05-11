السعودية ستخفض انتاجها النفطي بمليون برميل اضافي ابتداء من يونيو

المصدر: أ ف ب

أعلنت السعودية الاثنين، أنها تنوي خفض انتاجها اليومي من النفط بمليون برميل اضافي ابتداء من يونيو، وذلك في محاولة لمساعدة السوق على استعادة توازنها ورفع الأسعار في ظل تراجع الطلب بفعل فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدرٌ مسؤول سعودي لوكالة الأنباء الحكومية إنّ وزارة الطاقة "وجّهت شركة أرامكو إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر يونيو القادم، بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً".

وتضاف هذه الكمية إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية "أوبك بلس" الأخيرة. وبهذا سيكون حجم التخفيض نحو 4.8 ملايين برميل مقارنة بشهر أبريل، وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو 7 ملايين و492 ألف برميل.

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