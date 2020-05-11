36.7 مليار دولار مبيعات «أمازون» بالربع الأول

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

شهدت شركة «أمازون» زيادة كبيرة في الطلب، بدءاً من أوائل مارس، في غمرة تركيز العملاء جزئياً على السلع الأساسية، مثل البقالة والمنتجات الصحية، بدلاً من قطاعات مثل الملابس، ويرتبط هذا بانتشار جائحة «كوفيد- 19»، وفق ما ذكرته صحيفة «بزنس إنسايدر إنتلجانس»، نقلاً عن بريان أولاسفكي، المدير المالي للشركة.

وقالت الصحيفة إن تجارة التجزئة الإلكترونية لدى الشركة، حققت أعلى نمو في المبيعات منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال الربع الأول، حيث بلغ صافي مبيعاتها من متاجرها عبر الإنترنت، 36.7 مليار دولار في الربع بنمو 25 % على أساس سنوي، وفقاً لبيان إعلان النتائج المالية، وهذا أعلى من النمو بنسبة 15 % على أساس سنوي، الذي نشرته الشركة في الربع الرابع 2019، وزيادة بنسبة 12 % على أساس سنوي في الربع الأول 2019، حيث تدفع الجائحة، الطلب على المنتجات على «أمازون»، رغم انخفاض إنفاق المستهلكين.

وسجلت أمازون، وفق التقرير، قفزات كبيرة في نمو المبيعات السنوية، على الرغم من فرض قيود مختلفة على خدماتها للتكيف مع الجائحة، ما يشير إلى أن أداءها يمكن أن يصل إلى آفاق جديدة. وكانت الشركة قد توقفت مؤقتاً عن السماح للتجار من الأطراف الثالثة، بإرسال سلع غير ضرورية إلى مستودعاتها.

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