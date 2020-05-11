«إس آند بي»: البنوك الخليجية تتحمل ضغوطاً ائتمانية تصل إلى 36 مليار دولار

المصدر: (دبي - البيان)

توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، أن تستوعب البنوك الخليجية المُصنّفة لديها خسائر إئتمانية إضافية تصل لـ36 مليار دولار، قبل استخدام قواعد رأس المال لديها.

وهذا يعادل 2.7 ضعف خسائر القطاع بالمنطقة في الأحوال الطبيعية، وفقاً لحسابات الوكالة، ما يعكس قدرتها على تحمل مستويات ضغط كبيرة وفقاً للتقرير الذي نشرته الوكالة بعنوان: «كيف ستصمد البنوك الخليجية في مواجهة وباء «كوفيد 19» وانخفاض أسعار النفط؟».

وذكرت أن معظم البنوك الخليجية تتمتع بربحية قوية نسبياً؛ للنسب العالية من الودائع دون فائدة، ومصادر دخل الرسوم المستدامة والكفاءة التشغيلية العالية، واحتفاظها بمخصصات ضخمة.

كما تتمتع معظمها بقدرة ربحية قوية، وتتبع نهجاً متحفظاً في حساب مخصصات خسائر القروض والاحتفاظ بها، وترى الوكالة أن الكثير منها تستفيد من مكاسب رأس المال بسبب التغيرات في ظروف السوق.

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