حزمة تحفيز إيطالية بـ 55 مليار يورو

المصدر: (روما - د ب أ)

تعمل الحكومة الايطالية على الانتهاء من حزمة، بقيمة 55 مليار يورو، لدعم اقتصاد البلاد فيما تكافح فيروس «كورونا».

وأفادت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» بأن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي تردد تقارير أنه يضع التفاصيل، سوف يقدم الحزمة الأسبوع الجاري.وتشمل المسودة المؤلفة من 75 صفحة تمويلات لقطاعات السياحة والثقافة والزراعة، التي تضررت بشدة جراء الأزمة، وهذا يشمل أيضاً أموالاً لجهاز الرعاية الصحية، والعمل لفترة قصيرة والأسر.

وكانت المفوضية الأوروبية قالت: إن إيطاليا يجب أن تستعد لتراجع اقتصادي حاد، فيما من المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي لنحو 10%.

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