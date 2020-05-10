تعديل بالخفض لتوقّعات النمو العالمي 2020

المصدر: (واشنطن - رويترز)

أشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى تعديل محتمل بالخفض لتوقعات الاقتصاد العالمي، وحذرت الولايات المتحدة والصين من إعادة إشعال حرب تجارية قد تقوض التعافي من جائحة «كورونا».

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في مناسبة نظمها معهد الجامعة الأوروبية عبر الإنترنت إن أحدث البيانات الاقتصادية للكثير من الدول تأتي دون توقعات الصندوق المتشائمة بالفعل لانكماش بنحو 3 % في 2020.

وقالت جورجيفا «من دون حلول طبية حالياً، ربما تتحقق للأسف سيناريوهات أكثر سلبية بالنسبة لبعض الاقتصادات»، مضيفة «من غير المعلوم سلوك هذا الفيروس الذي يصعب التنبؤات». وحذرت جورجيفا من أن تراجعاً إلى السياسات الحمائية قد يضعف آفاق التعافي العالمي في مرحلة حرجة.

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