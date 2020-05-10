بدأ مرحلة التشغيل التجريبي لمشروع "المجمع الجديد"

المصدر: (القاهرة – وام)

دخل مشروع المجمع الجديد لإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة للشركة المصرية للتكرير، في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى مرحلة التشغيل التجريبي، بعد الانتهاء من تنفيذه، بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات 4.3 مليارات دولار.

وتابع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري أمس اكتمال نجاح تجارب تشغيل المجمع الجديد إيذاناً بالتشغيل الكامل لكل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 ملايين طن سنوياً من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة كالبنزين عالي الأوكتين والسولار والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا وغيرها.

وأوضح الملا أن المجمع يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى المقرر افتتاحها ودخولها الخدمة بالكامل والتي تأتى ضمن برنامج طموح للوزارة جار تنفيذه لتطوير صناعة التكرير.

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