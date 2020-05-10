29.7 مليار دولار عجز الحساب الجاري للصين في الربع الأول

المصدر: (بكين - د ب أ)

سجّلت الصين عجزاً في الحساب الجاري خلال الربع الأول من هذا العام بسبب تصاعد الضغوط جراء تفشي «كورونا». وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبي أن العجز في الحساب الجاري وصل إلى 29.7 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020.

وسجلت تجارة السلع الصينية فائضاً 26.4 مليار دولار، في حين شهدت تجارة الخدمات عجزاً بقيمة 47 مليار دولار، في تراجع 26% على أساس سنوي، الأمر الذي يرجع أساساً إلى الطلب الهزيل في قطاعي السفر والنقل بسبب وباء «كورونا».

وأشارت وانج تشيون يينج، المتحدثة باسم المصلحة وكبيرة الاقتصاديين بها، إلى أن ميزان المدفوعات الدولي للصين حافظ على توازن أساسي في الربع الأخير، مع تدفقات مستقرة لرأس المال عبر الحدود.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز