تقرير: مبيعات السلع الفاخرة عالمياً ستتراجع بنسبة 60% في الربع الثاني

المصدر: (لندن - الوكالات)

توقع تقرير انخفاض مبيعات السلع الفاخرة عالمياً بين 50 و60% في الربع الثاني الجاري، من انخفاض الطلب نتيجة أزمة فيروس «كورونا»، وذلك وفقاً لشركة «باين آند كومباني».وتوقع التقرير انكماش سوق الرفاهية الشخصية الذي يشمل سلعاً مثل المجوهرات والساعات ومنتجات التجميل بنسبة تتراوح بين 20% و35% في العام الجاري.

كما توقع أن يتراوح إجمالي قيمة المبيعات بين 180 ملياراً و220 مليار يورو (195 ملياراً - 239 مليار دولار). وعلى الرغم من توقعات التقرير بتعافي سوق المنتجات الفاخرة، إلا أنه يرى أن الصناعة في حد ذاتها ستشهد تحولاً عميقاً. وحقق سوق السلع الفاخرة مبيعات 281 مليار يورو العام الماضي.

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