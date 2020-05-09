«ساس» تتوقع تعافي الطلب على السفر 2022

المصدر: (ستوكهولم - د ب أ)

قال رئيس شركة الطيران الاسكندنافية «ساس» أمس إن الطلب على السفر الجوي لن يعود إلى مستوياته قبل تفجر جائحة فيروس كورونا المستجد، حتى 2022.

وقال رئيس الشركة، ريكارد جوستافسون: «رغم أنه لا يمكن لأي شخص حتى الآن توقع كيفية تطور طلب الركاب على تذاكر الطيران خلال الشهور أو السنوات المقبلة، فإنه من الواضح أنه سيستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً».

وأضاف: «من وجهة نظرنا، فإن الأمر سينتظر حتى 2022 قبل أن يبدأ الطلب الوصول إلى مستوياته قبل أزمة كوفيد 19».

وذكرت الشركة أن عدد ركابها خلال أبريل الماضي بلغ 94 ألف راكب، بانخفاض 95% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

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