آمال انتعاش الطلب تصعد بأسعار النفط

المصدر: طوكيو - رويترز

ارتفعت أسعار النفط، أمس، وتسير صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع انتعاش توقعات الطلب؛ إذ يمضي المزيد من الدول قدماً في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التي فُرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كوورنا، ومع توقف المزيد من إنتاج الخام.

وارتفع خام برنت 76 سنتا أو ما يعادل 2.58 % إلى 30.22 دولار للبرميل خلال التعاملات، بعد أن هبط واحدا بالمئة تقريبا أول من أمس.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو ما يعادل 3.31 % إلى 24.33 دولار للبرميل، بعد أن نزل نحو 2% في الجلسة السابقة.

مكاسب أسبوعية

ويتجه الخامان القياسيان صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني بعد مستويات متدنية بلغاها في أبريل ، حين انهار النفط الأمريكي دون الصفر، مع ارتفاع برنت أكثر من 14 % في الأسبوع وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما يزيد عن 22 %.

وأصبحت أستراليا أحدث دولة تخطط لتخفيف قيود العزل العام إذ تباطأت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مستوى ضئيل، هادفة إلى تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في عملية من ثلاث مراحل. وتعتزم فرنسا وأجزاء من الولايات المتحدة ودول مثل باكستان أيضاً تخفيف القيود التي أُرسيت لوقف انتشار أسوأ أزمة صحية في العالم في قرن.

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