الذهب قرب أعلى مستوى خلال أسبوعين

المصدر: (لندن - رويترز)

حوّم الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين، أمس، إذ يترقب مستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لقياس مدى متانة الاقتصاد بعد بيانات اقتصادية قاتمة، ما يزيد احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1717.49 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 27 أبريل عند 1721.76 دولاراً في الجلسة السابقة وأضافت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1729.70 دولاراً.

وربح المعدن النفيس نحو 2 % أول من أمس على خلفية بيانات أمريكية متشائمة بجانب ضبابية بشأن التعافي الاقتصادي العالمي والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين ومنذ بداية الأسبوع ارتفع الذهب نحو 1 %.

وقفز البلاديوم 2.1 % إلى 1895.40 دولاراً وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 764.74 دولاراً واستقرت الفضة عند 15.50 دولاراً بعد أن بلغت ذروة 3 أسابيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز