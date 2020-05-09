تسارع تخارج المستثمرين من أسواق الأسهم

المصدر: (لندن – رويترز)

سحب المستثمرون 16.2 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع الفائت في أكبر استرداد أسبوعي منذ تراجع سوق الأسهم في مارس، بحسب بيانات التدفقات الأسبوعية لبنك أوف أمريكا.

وسجلت أسواق الأسهم تعافيا ملحوظا في الشهر المنصرم بعد أن تسببت أزمة فيروس كورونا في تراجع كبير في مارس. وكان التعافي مدفوعا بأسهم التكنولوجيا، لكن محللي بنك أوف أمريكا يقولون إن هناك مؤشرات على تراجع تكنولوجي.

وقال بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية أسبوعية إن أسهم التكنولوجيا شهدت أول أسبوع من نزوح التدفقات منذ بداية العام، مع استرداد المستثمرين ما قيمته 43 مليار دولار.

وسجل الذهب وصناديق السندات مرتفعة العائد أكبر دخول للتدفقات في 6 أسابيع على الإطلاق، مع تدفق 32 مليار دولار إلى السندات مرتفعة العائد فيما وصفه محللون بأنه «عودة للعائد المرتفع».

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