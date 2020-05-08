مصر تسير 11 رحلة استثنائية لإعادة مواطنيها العالقين في 8 دول

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت مصادر مطلعة بالطيران المدني في مصر، إنه من المقرر أن تنظم وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة اليوم الجمعة 11 رحلة استثنائية لعودة العالقين المصريين من 9 دول في ظل فرض العديد من الدول قيود على الحركة الجوية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت المصادر، وفقا لصحيفة الأخبار، إن الرحلات سوف تنظمها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وأوضحت المصادر أن هذه الرحلات سوف يعود بعضها إلى مطار القاهرة الدولي والبعض الآخر إلى مطار مرسى علم الدولي في إطار الجسر الجوي لعودة المصريين العالقين من الخارج.

وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران 8 رحلات طيران إلى كل من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وأسطنبول بتركيا وجدة والرياض بالمملكة العربية السعودية وندجامينا بدولة التشاد والكويت ودبي، بينما تسير شركة إير كايرو 3 رحلات إلى كل من الكويت وعنتيبي وكيجالي بروندا والخرطوم بدولة السودان.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتم يخضع العائدون لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر إن جميع الرحلات الخاصة بالمصريين العالقين تتم بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني والخارجية المصرية ووزارة الهجرة وذلك لعودة العالقين.

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