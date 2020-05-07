7.7 % انكماش اقتصاد منطقة اليورو هذا العام

المصدر: (بروكسل - د ب أ)

أظهر أول توقعات للمفوضية الأوروبية لاقتصاد منطقة اليورو بعد الخروج من إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس «كورونا»، أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو سوف ينكمش بنسبة 7.7% هذا العام في ركود تاريخي.وتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة إلى 9.5% هذا العام، بعدما بلغت 7.5% العام الماضي.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني «أوروبا تشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم»، مضيفاً «عمق الركود وقوة الانتعاش لن يكونا متعادلين». وأظهرت التقديرات أن إجمالي الناتج المحلي بمنطقة اليورو سوف ينمو 6.25 % خلال 2021.

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