تدابير رفع العزل تُعيد النفط فوق 30 دولاراً

المصدر: (لندن - أ ف ب)

بلغ سعر برميل النفط أكثر من 30 دولاراً بقليل أمس، للمرة الأولى منذ منتصف أبريل، فيما بدأت تدابير رفع العزل في مؤشر مشجّع لاستئناف استهلاك الذهب الأسود الذي تضرر بشدة جراء تفشي «كورونا» المستجدّ.

وخلال التعاملات بلغ سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم يوليو 30,08 دولاراً في لندن، في ارتفاع 10.59 % مقارنة بسعره لدى الإغلاق الاثنين، وهو مستوى لم يُسجّل منذ 15 أبريل.

وفي نيويورك، ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 16.58 % إلى 23.77 دولاراً وفي اليوم السابق، سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً عند الإغلاق للجلسة الرابعة على التوالي.

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