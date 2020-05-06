تشاينا إيسترن أيرلاينز تصبح أكبر شركة طيران في العالم من حيث عدد المقاعد

المصدر: واشنطن - د ب ا

أصبحت شركة الطيران الصينية تشاينا إيسترن أيرلاينز كورب أكبر شركة طيران في العالم من حيث عدد مقاعد الطائرات لديها متفوقة على شركة ساوث ويست أيرلاينز الأمريكية التي أصبحت في المركز الثاني.

وأصبحت الشركة الصينية في المركز الأول عالميا بعد أن أوقفت منافستها الأمريكية عددا كبيرا من طائراتها عن التحليق بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحسب منظمة "أو.أيه.جي أفياشن وورلد وايد".

كانت ساوث ويست أيرلاينز قد ألغت خلال الأسبوع الماضي رحلات بطاقة مليون مقعد، مما جعلها تتراجع إلى المركز الثاني عالميا. ولأول مرة في التاريخ تصبح شركة طيران صينية أكبر شركة في العالم من حيث عدد المقاعد المتاحة لديها.

كان عدد مقاعد الطائرات المتاحة عالميا قد تراجع إلى 6ر26 مليون مقعد خلال الأسبوع الحالي مقابل 109 ملايين مقعد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

من ناحيته قال جون جرانت المحلل في مؤسسة "أو.أيه.جي" في تدوينته الأسبوعية على الإنترنت إن "هذا الانخفاض الضخم (في عدد المقاعد) يتجاوز تلك البراعم الصغيرة البازغة ... حوالي 270 شركة طيران أضافت حوالي 9ر3 مليون مقعد جديد، في حين 303 شركات طيران خفضت حوالي 6ر5 مليون مقعد منها أكثر من مليون مقعد خفضتها ساوث ويست أيرلاينز".

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