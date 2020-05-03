الشركة المنتجة لـ«ديتول» تحقق قفزة استثنائية

المصدر: دبي - سيد صالح

سجلت شركة «ريكيت بنكيزر» البريطانية المنتجة لمطهر اليد الشهير «ديتول» قفزة استثنائية في مبيعاتها وصافي إيراداتها خلال الفصل الأول من 2020، وفقاً لنتائجها الفصلية التي أعلنتها أخيراً.

وبحسب ما نشرته صحيفة «فاينيشيال تايمز» البريطانية، فقد حققت «ريكيت بنكيزر» خلال الفصل الأول من العام الجاري إيرادات صافية بقيمة 3.54 مليارات جنيه استرليني «4.4 مليارات دولار»، مسجلة ارتفاعاً نسبته 12.3% بالمقارنة مع صافي إيرادات الشركة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويعزى هذا النمو الاستثنائي في صافي إيرادات الشركة إلى الإقبال الخرافي من جانب المستهلكين في كافة أنحاء العالم على منتجها «ديتول» وأيضاً منتجها الشهير الآخر «لايسول» المستخدم في تعقيم الأسطح الصلبة، معالجة الهواء وتنظيف اليدين، وذلك في أعقاب تفشي «كورونا». وسجلت الشركة أيضاً نمواً في مبيعات منتجاتها عبر الإنترنت خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 50%.

‏وأفاد لكشمان ناريسيمان، الرئيس التنفيذي لـ«ريكيت بنكيزر»، بأن الشركة ستنتج خلال الشهر الجاري كمية من المطهرات تعادل ما أنتجته في 2019 بأكملها.

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