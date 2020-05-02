«بوينغ» تطلق سندات دين بـ 25 مليار دولار

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أطلقت مجموعة بوينغ الأمريكية التي تضررت بشدة جراء تفشي «كورونا» سندات دين بقيمة 25 مليار دولار، متخلية في الوقت الحالي عن المساعدة الفدرالية.

وقالت المجموعة العملاقة: «نحن مسرورون جداً بالطلب على عرض سنداتنا اليوم»، موضحة أن هذه الخطوة «من التدابير التي نتخذها كي يواصل 17 ألف متعاقد ونحن أيضاً التمكن من الحصول على السيولة».

وأكدت بوينغ أنها تتخلى «في الوقت الحالي» عن مبلغ 17 مليار دولار خُصص لها في الخطة الهائلة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي البالغة قيمتها 2200 مليار دولار والتي تبناها الكونغرس.

وينتهي العرض 4 مايو، ويُقدّم في 7 شرائح تتراوح مددها بين 3 سنوات وأربعين عاماً. وأشارت الشركة إلى أن «الطلب القوي يعكس القناعة القوية جداً بصلابة بوينغ على الأمد الطويل و(صلابة قطاع) الصناعة الجوية».

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