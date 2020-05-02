«دويتشه بان» تحتاج 10 مليارات يورو مساعدات

المصدر: برلين - د ب أ

تحتاج شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» إلى دعم مالي إضافي من الحكومة الألمانية بسبب تداعيات «كورونا».

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن «دويتشه بان» المملوكة للدولة تحتاج حتى عام 2024 إلى دعم مالي بين 8 و10 مليارات يورو، وقد تستطيع الشركة تحمل 50% منها.

ومن المحتمل وفقاً لذلك زيادة الحد الأقصى للاستدانة الذي يبلغ نحو 25 مليار يورو. ولم تصل الشركة إلى هذا الحد قبل الأزمة.

كما تدرس الشركة القيام بإجراءات تقشف في بعض المواضع، مع الحفاظ على الاستثمارات في مستوى مرتفع. وكانت مجلة «دير شبيجل» الألمانية ذكرت من قبل أن رئيس الشركة ريشارد لوتس أبلغ وزير النقل أندرياس شوير أن الشركة تتجه نحو تسجيل خسائر مضيفاً إن الحاجة المالية هذا العام تقدر بـ 10 مليارات يورو.

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