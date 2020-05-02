«إليانز» تتوقع تراجع الأرباح 30 % في الربع الأول

المصدر: فرانكفورت - وكالات

عدلت شركة «إليانز» توقعاتها للأرباح التشغيلية المستهدفة للعام الحالي، في ظل حالة عدم اليقين التي سببها وباء «كورونا»، وتتوقع تراجع صافي دخل الربع الأول بنسبة 30%.

وتتوقع شركة التأمين الألمانية وصول صافي الربح إلى 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ملياري يورو في نفس الفترة من العام الماضي، مع وصول الربح التشغيلي الفصلي إلى 2.3 مليار يورو. وأوضحت «أليانز» أن مجلس إدارة المجموعة لا يفترض تحقيق المجموعة مستهدفها السابق للربح التشغيلي للعام الحالي البالغ 12 مليار يورو، وأوضحت أنها ستكشف عن المستهدف الجديد عند الانتهاء من التخطيط المعدل.

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