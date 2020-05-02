«ريان إير» تعتزم شطب 3000 وظيفة

المصدر: دبلن – رويترز

قالت شركة «ريان إير»، أمس، إنها تعتزم خفض 3 آلاف وظيفة، وتجري محادثات مع بوينغ بشأن تأجيل تسلم طائرات، إذ إنها لا تتوقع أن يتعافى السفر الجوي الأوروبي بشكل كامل من أزمة فيروس «كورونا» حتى 2022.

وقبل أسبوعين، قالت أكبر شركة للطيران الاقتصادي في أوروبا إنها قد تحقق أرباحاً وفيرة، وإنها لا تنوي تأجيل طلبيات شراء طائرات. لكن في تحديث غير مخطط، أجلت شركة الطيران الإيرلندية بدء العودة للرحلات المنتظمة إلى يوليو من يونيو، وقالت إنها ستسير 50 % فقط من قدرتها المخططة للرحلات الجوية في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وهو أكثر المواسم ازدحاماً في المعتاد.

وقالت شركة الطيران إنها تراجع الآن خطط النمو وطلبيات الطائرات وتجري محادثات مع بوينغ وشركات تأجير طائرات لخفض عدد التسليمات على مدى 24 شهراً قادماً.

وقال الرئيس التنفيذي مايكل أوليري في التحديث للمستثمرين «تتوقع ريان إير حالياً أن يستغرق تعافي طلب الركاب والتسعير (إلى مستويات 2019) عامين على الأقل، حتى صيف 2022 على أقرب تقدير». وقالت ريان إير إنها تتوقع خسارة 100 مليون يورو (110 ملايين دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو.

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