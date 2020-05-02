ألمانيا ستحصل على حصة 25.1 % في «لوفتهانزا»

المصدر: فرانكفورت - رويترز

قالت صحيفة دير شبيجل الأسبوعية أمس إن لوفتهانزا تتفاوض على إنقاذ مالي بقيمة 10 مليارات يورو (10.98 مليارات دولار)، ما سيتمخض عن حصول ألمانيا على حصة 25.1 % في شركة الطيران.

وأضافت الصحيفة أنه من المبلغ الإجمالي، سيكون 5.5 مليارات يورو على صورة رأسمال لا يحظى بحقوق تصويت، والذي سترغب الحكومة منه بعائد قدره تسعة بالمئة. وقالت الصحيفة إن المبلغ المتبقي بواقع 3.5 مليارات يورو سيكون على صورة قروض سيقدمها بنك حكومي مضيفة أن بلجيكا والنمسا وسويسرا ربما تساهم في الإنقاذ.

وقال مصدر حكومي طلب عدم نشر اسمه «المفاوضات والمناقشات مستمرة». كانت رويترز ذكرت الأربعاء أن لوفتهانزا تتفاوض على إنقاذ بقيمة 9 مليارات يورو، مع قروض من النمسا وألمانيا وسويسرا تبلغ ستة مليارات يورو، مع مكون لرأسمال بنحو 3 مليارات يورو بحسب مصدر مقرب من المسألة.

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