أسعار النفط تواصل ارتفاعها

المصدر: أ ف ب

تميل أسعار النفط إلى الارتفاع "الجمعة" الأول من مايو الموعد المقرر لدخول اتفاق عالمي على خفض إنتاج الخام حيز التنفيذ.

وبعد شهر سيبقى حاضرا في التاريخ تراجع خلاله سعر النفط الخفيف الأمريكي إلى ما دون الصفر، يبدو خبراء الاقتصاد أكثر تفاؤلا في إمكانية انتعاش الاقتصادات وإن كان الطلب ما زال بعيدا عن بلوغ حجم العرض.

وفي بداية الجلسة في آسيا، ربح برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو حوالى خمسة بالمئة وبلغ سعره 19,57 دولارا، بعدما سجل ارتفاعا تدريجيا بلغت نسبته 25 بالمئة خلال يومين متتاليين.

أما برميل برنت تسليم يوليو، فقد ارتفاع 2,4 بالمئة في اليوم الأول للتسعير، بعدما انتهت عقود يونيو بعيدا عن حالة الهلع التي شهدها خام غرب تكساس قبل أسبوعين.

ونجمت مكاسب الأسبوع وتلك التي حققتها الأسهم أيضا، جزئيا عن مؤشرات مشجعة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مع انخفاض العدد اليومي للوفيات.

ويرصد المستثمرون في النفط أيضا مختلف الخطط الوطنية لرفع إجراءات العزل التي يفترض أن تسمح بإعادة تشغيل وسائل النقل.

ويدخل الاتفاق الذي وقعته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها لخفض الانتاج العالمي عشرة ملايين برميل يوميا، حيز التنفيذ "الجمعة".

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