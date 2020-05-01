انكماش قياسي لاقتصاد اليورو في الربع الأول

المصدر: بروكسل – رويترز

انكمش اقتصاد منطقة اليورو بمعدل قياسي فاق التوقعات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتباطأ التضخم تباطؤاً حاداً، مع توقف جانب كبير من النشاط الاقتصادي في مارس بسبب كوفيد 19.

وبحسب تقدير مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، تراجع الناتج الاقتصادي للتسع عشرة دولة المشتركة في اليورو 3.8 % بين يناير ومارس مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة في أشد تراجع ربع سنوي منذ بدء سلسلة البيانات الحالية في 1995وبلغت نسبة الانكماش السنوي 3.3 % في الربع الأول.

أضاف يوروستات أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو نمت 0.3 % عن الشهر السابق في أبريل لتبلغ نسبة الزيادة السنوية 0.4 %، انخفاضاً من 0.7 %، على أساس سنوي في مارس.

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