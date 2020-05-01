صعوبات أمام خفض إنتاج النفط في العراق

المصدر: بغداد - رويترز

يواجه العراق صعوبات لخفض إنتاج النفط بمعدل قياسي قدره مليون برميل يومياً أو 23% اعتباراً من مايو، في إطار اتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين، ولم تتوصل بغداد بعد إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية بشأن أماكن التخفيضات.

وتنتج شركات نفط كبرى مثل بي.بي وإكسون موبيل وإيني نصيب الأسد من الإنتاج العراقي، ورفضت حتى الآن الدعوات إلى الخفض، ما دفع مسؤولين عراقيين إلى مراجعة خيارات مثل الطلب من الشركات أن تقوم بتبكير أعمال صيانة للحقول.

وقال مسؤول كبير بشركة نفط البصرة يشارك في المفاوضات: "المحادثات مع الشركات الأجنبية ما زالت مستمرة، ونسعى للتوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج بدون أن تترتب أعباء مالية على العراق".

وقال المسؤول الكبير إن المحادثات تركز على كمية الخام التي يتعين على كل شركة خفضها والجدول الزمني.

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