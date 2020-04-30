"هيرتز" تستعد لإفلاس محتمل بعد تفويت مدفوعاتها التشغيلية

المصدر: دبي ــ وائل الخطيب

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس، أن شركة "هيرتز" لتأجير السيارات تستعد لتقديم طلب إعلان إفلاس محتمل، حيث أدت جائحة فيروس" كورونا" إلى توقف شبه تام لجميع الرحلات.

وأبلغت مصادر مطلعة الصحيفة أن هيرتز تعمل على تخفيض مدفوعات ديونها، وتجري محادثات حول اتفاقية إمهال يمكنها من تجنب الإفلاس. ووفقا للمصادر فإن الوضع ما زال معقدا.

وقالت صحيفة بزنس انسايدر إن أسهم هيرنز تراجعت بأكثر من 15% في تداولات يوم الأربعاء، بعد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال.

وكانت أنباء إفلاس محتمل تسربت بعد يومين من إعلان "هيرتز" يوم الاثنين في إضبارة تنظيمية أنها "لم تسدد بعض المدفوعات" بشأن عقود التأجير التشغيلي حيث إنها لا تزال في مناقشات مع المقرضين لخفض مدفوعاتها.

وأضافت أنه في حال عدم وصول هذه المناقشات إلى نتيجة مثمرة بحلول الأسبوع الأول من شهر مايو، "فقد تتأثر هيرتز ماديا وسلبيا".

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