الطلب على المسافرين جواً يسجل أسوأ مستوى في تاريخه

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن بيانات حركة المسافرين جواً لشهر مارس 2020، والتي أظهرت انخفاضاً في الطلب (الذي يقاس بناءً على إيرادات المسافر الواحد لكل كيلومتر) بنسبة 52.9% مقارنةً مع نفس الفترة من العام 2019، مسجلاً أكبر انخفاض في تاريخ القطاع، وذلك نتيجة إلى الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبحسب التقرير، عادت حركة المسافرين في الأسواق العالمية والمعدلة موسمياً إلى نفس المستويات المسجلة في العام 2006، وانخفضت سعة شهر مارس (التي تُقاس بعدد المقاعد المتاحة في الكيلومتر الواحد) بنسبة 36.2%، وانخفض عامل الحمولة بواقع 21.4 نقطة مئوية ليبلغ 60.6%.

بهذا الصدد، قال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "كان مارس شهراً كارثياً لشركات الطيران التي كانت تتأثر بالتداعيات المتزايدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) نظراً لإغلاق الحدود والقيود المفروضة على السفر، بما في ذلك في الأسواق المحلية، كما عاد الطلب إلى مستوياته في العام 2006، إلا أن القطاع يملك حالياً حجم أسطول وموظفين مضاعف، والأسوأ من ذلك أننا نعلم بأن الوضع سيكون أكثر سوءاً في أبريل وأن معظم الدلائل تشير إلى انتعاش بطيء"

سجّلت حركة المسافرين الدوليين انخفاضاً بنسبة 55.8% قياساً بالنتائج المسجلة في مارس 2019، وهي نتائج أسوء بكثير من تلك المسجلة في فبراير بنسبة 10.3% على أساس سنوي، حيث سجلت جميع المناطق انخفاضاً في نسب حركة المسافرين بواقع رقمين عشريين، وانخفضت السعة 42.8%، وعامل الحمولة بواقع 18.4 نقطة مئوية ليبلغ 62.5%.

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضاً في حركة المسافرين بنسبة 45.9%، وذلك بعد النمو المسجل في فبراير والذي بلغ 1.6%، وانخفضت السعة بنسبة 33.5% وعامل الحمولة بواقع 13.7 نقطة مئوية ليبلغ 59.9%.

وكانت شركات الطيران في منطقة أسيا والمحيط الهندي قد سجلت أكبر انخفاض في شهر مارس وبواقع 65.5% على أساس سنوي في حركة الركاب، وهي أكثر من ضعف الانخفاض المسجل في فبراير والذي بلغ 30.7%. وانخفضت السعة بنسبة 51.4% وعامل الحمولة بواقع 23.4 نقطة مئوية ليبلغ 57.1%.

انخفضت حركة المسافرين في أوروبا إلى 54.3% على أساس سنوي في شهر مارس، مع العلم أن حركة المسافرين في فبراير سجلت استقراراً بالمقارنة مع العام الماضي، وانخفضت السعة بنسبة 42.9% وعامل الحمولة بواقع 16.8 نقطة مئوية ليبلغ 67.6%.

انخفضت حركة المسافرين لدى شركات الطيران في أفريقيا إلى 42.8% على أساس سنوي خلال شهر مارس، وهو انخفاض كبير بالمقارنة مع النمو المحقق في فبراير والذي بلغ 1.1%. وانخفضت السعة بنسبة 32.9% وعامل الحمولة بواقع 10.5 نقطة مئوية ليبلغ 60.8%.

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