أسعار النفط ترتفع في التعاملات الأمريكية

المصدر: واشنطن - د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الأمريكي ارتفاعاً كبيراً في تعاملات، أمس، لتستعيد أغلب خسائر اليومين الماضيين.

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المنشورة أمس زيادة المخزون الأمريكي من النفط بأقل من التوقعات خلال الأسبوع المنتهي يوم 26 أبريل الحالي، إلى جانب بعض الأنباء الإيجابية عن علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 2.72 دولار، أي بنسبة 22% تقريباً إلى 15.06 دولاراً للبرميل تسليم يونيو المقبل، بعد وصوله إلى 16.87 دولاراً للبرميل في بعض لحظات تعاملات أمس.

وارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 2.08 دولار، أي بنسبة 10.2% إلى 22.54 دولاراً للبرميل.

ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم، فإن مخزون النفط الأمريكي ارتفع بمقدار 9 ملايين برميل تقريباً خلال الأسبوع الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 11.7 مليون برميل.

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

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