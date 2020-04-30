تراجع مبيعات "ميشلان" الفرنسية

المصدر: باريس - د ب أ

أعلنت شركة صناعة الإطارات الفرنسية ميشلان، أمس، تراجع مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8.3% سنوياً إلى 5.33 مليارات يورو، مقابل 5.81 مليارات يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات قطاع السيارات والتوزيع المرتبط به بنسبة 6.9% إلى 2.60 مليار يورو، في حين تراجعت إيرادات قطاع النقل والتوزيع المرتبط به بنسبة 12.3% إلى 1.36 مليار يورو.

وتراجعت إيرادات قطاع المنتجات المتخصصة والتوزيع المرتبط به بنسبة 6.9% إلى 1.37 مليار يورو.

كان الطلب العالمي على الإطارات قد تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي؛ بسبب إجراءات الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ما أثر في مختلف مجالات عمل الشركة.

وتراجع حجم سوق إطارات سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة بنسبة 15% بعد تعليق إنتاج السيارات، والتزام المستهلكين منازلهم بسبب المخاوف من الإصابة بالفيروس. وتراجع سوق إطارات الشاحنات بنسبة 17% سنوياً خلال الربع الأول من العام الحالي.

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