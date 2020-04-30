49 % تراجع أرباح «إيرباص» الفصلية

المصدر: (باريس – رويترز)

سجلت إيرباص، أمس، تراجعاً بنسبة 49% في الأرباح الأساسية للربع الأول ودعت إلى حملة على نطاق القطاع لاستعادة الثقة في الطيران بعد أن أطلقت جائحة فيروس «كورونا» «أخطر أزمة عرفتها صناعة الطيران على الإطلاق».

كما سلطت أكبر مجموعة طيران أوروبية الضوء على خطط لتوفير السيولة بعد أن دفعت ثمانية مليارات يورو في الربع الأول، بما في ذلك غرامة بمبلغ قياسي قدره 3.6 مليارات يورو لتسوية تحقيق بشأن الفساد في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وقال جيوم فوري الرئيس التنفيذي للشركة للمحللين «كافة أنواع التكاليف تخضع للمراجعة».

ولم تتمكن إيرباص سوى من تسليم عدد محدود من الطائرات منذ بدأت إجراءات العزل العام على مستوى أوروبا في منتصف مارس، وقال فوري إنه يتوقع صعوبات مماثلة في الربع الثاني قبل أن تتضح الصورة في يونيو تقريباً.

وقالت إيرباص إن أرباح التشغيل المُعدلة في الربع الأول تراجعت 49% إلى 281 مليون يورو (304.7 ملايين دولار) مع تراجع الإيرادات 15% إلى 10.631 مليارات يورو .

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