«بوينغ» نحو شطب %10 من الوظائف

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

أعلنت شركة بوينغ، أمس، عن إجراءات شاملة لخفض التكاليف تتضمن شطب 10% من الوظائف بعدما أبلغت عن خسائر في الربع الأول، بلغت 641 مليون دولار في أعقاب الضربة التي لحقت بها من جراء جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال ديفيد كالهون الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العملاقة في رسالة إلى الموظفين، ترافقت مع بيان الأرباح، إن الشركة تخطط لخفض عدد العاملين لديها بنسبة 10%، من خلال مزيج من عمليات التسريح الطوعية وغير الطوعية، وستخفض إنتاج طائراتها التجارية الرئيسية، بما في ذلك من طرازي 787 و777.

ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء فإن إيرادات الربع الأول بلغت 19.91 مليار دولار، بتراجع نحو 26% على أساس سنوي.

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