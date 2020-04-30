12 % تراجع أرباح «ستاندرد تشارترد»

المصدر: (لندن - د ب ا)

أعلن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، أمس، تراجع أرباحه خلال الربع الأول من العام الحالي، بما يعكس التغييرات الناجمة عن تكاليف تدهور قيمة الأصول مع تراجع صافي أرباح نشاط الإقراض 4%.

وذكرت المجموعة المصرفية أن أرباح التشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي 29% سنوياً إلى 900 مليون دولار، في حين تراجعت الأرباح الأساسية قبل حساب الضرائب والفوائد بنسبة 12% إلى 1.2 مليار دولار، وتتضمن النتائج خفض قيمة الأصول في الهند بقيم 249 مليون دولار نتيجة تعديل تقديرات نمو إجمالي الناتج المحلي للهند.

وتراجعت أرباح المساهمين في ستاندرد تشارترد خلال الربع الأول إلى 15 سنتاً لكل سهم مقابل 23.4 سنت لكل سهم في الربع الأول من العام الماضي. كما تراجعت الأرباح الأساسية للسهم إلى 25.4 سنتاً مقابل 27.7 سنتاً في العام الماضي.

وتراجع صافي أرباح المجموعة من نشاط الإقراض بنسبة 4% إلى 1.84 مليار دولار.

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