"لوفتهانزا" تتلقى مساعدات سويسرية

المصدر: فرانكفورت ـ د ب أ

من المنتظر أن تحصل مجموعة لوفتهانزا الألمانية على مساعدات من الحكومة السويسرية، وذلك بعدما تعثرت مفاوضات المجموعة مع الحكومة الألمانية في هذا الشأن.

وأكدت الحكومة السويسرية أمس أن شركتي "سويس اير" و"اديلفايس" المملوكتين للمجموعة الألمانية ستحصلان من تحالف بنوك على قروض تزيد قيمتها عن 5ر1 مليار فرانك (4ر1 مليار يورو) تضمن الحكومة السويسرية 85 في المئة منها.

وبعد صدور القرار في برن، أوضحت الحكومة السويسرية أن هذه القروض سيتم تخصيصها فقط للبنية التحتية للمجموعة في سويسرا، وليس للشركة الأم في ألمانيا.

ولا تزال الخطوة في حاجة إلى موافقة البرلمان السويسري حتى تدخل حيز التنفيذ.

وليس هناك خطط لتشارك الحكومة في رأسمال الشركة، وسيتم تخصيص ما يصل إلى 600 مليون فرنك لدعم عمليات الطيران في المطارات السويسرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ويحظر على الشركة صرف أرباح أو القيام بعمليات تحويل داخلية قبل سداد كامل القروض.

وفي إخطار إلزامي بعثت به إلى البورصة، أعلنت لوفتهانزا موافقتها على التمويل، وذكرت أنها لا تزال تجري مفاوضات مكثفة مع حكومات بلجيكا والنمسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن كارستن شبور، رئيس مجموعة لوفتهانزا، سيلتقي في فيينا كبار مسؤولي الحكومة النمساوية للتفاوض حول الحصول على مساعدات حكومية لدعم شركة "اوستريان ايرلاينز" المملوكة للمجموعة الألمانية.

وأعلن ديوان المستشارية في فيينا أن المستشار النمساوي زباستيان كورتس ونائبه فيرنر كوجلر سيشاركان في الاجتماع.

وكانت "اوستريان ايرلاينز" طلبت الثلاثاء من الحكومة النمساوية مساعدات من صندوق الدعم الخاص بأزمة كورونا بقيمة 767 مليون يورو.

وكانت مصادر في الحكومة الألمانية ذكرت أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات حول مساعدات حكومية محتملة لمجموعة لوفتهانزا التي تضررت بشدة جراء تداعيات جائحة كورونا.

وكانت لوفتهانزا أعلنت أنها تدرس أيضا خيار الإفلاس تحت الإدارة الذاتية بدلا من مساهمة الدولة الألمانية بشكل مباشر في المجموعة، وأكد متحدث باسم الشركة هذه المعلومات التي أعلنتها نقابة "أوفو" لأطقم الطيران.

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