"ابيكورب" تقدم 500 مليون دولار دعماً لأعضائها في مواجهة "كورونا"

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، اليوم، عن دعمها بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لجهود الدول الأعضاء في الحد من آثار التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتقلبات الحادة في أسعار النفط.

وسيخصص هذا الدعم لتمويل المشاريع ذات الأثر الملموس والمستدام في قطاعات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وغيرها من قطاعات الطاقة المختلفة، علاوة على ذلك، ستقوم ابيكورب بتعزيز دعمها لتمويل التجارة الذي تقدمه للدول الأعضاء، وذلك في إطار هدفها الأوسع المتمثل في تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن ظروف السوق الاستثنائية الراهنة.

وقال الرئيس التنفيذي لابيكورب، الدكتور أحمد علي عتيقة: "تؤكد ابيكورب التزامها التام بتحقيق الأهداف التنموية التي أُسِّست من أجلها في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تبذل خلالها الدول الأعضاء قصارى جهدها لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة تداعياته".

وأضاف أن قطاع الطاقة من القطاعات التي تتطلّب توظيف رؤوس أموال هائلة، وقد بدأ يشهد انخفاضاً في حجم الاستثمارات المخططة وتأجيلاً في مواعيد تنفيذها بشكل أكبر من فترات انكماش سابقة، وبالتالي، فإن دور ابيكورب في هذه المرحلة سيركز على سد النقص في الموارد التمويلية التي قد يحتاجها شركاؤنا في المنطقة لإنجاز المشاريع والعمليات التشغيلية الحيوية.

وتابع عتيقة: "أن الدعم الذي تقدمه ابيكورب لقطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به، سواء كان ذلك في الدول الأعضاء أو خارجها، من شأنه أن يعزز أمن الطاقة، ويتيح الحصول على التمويل في مثل هذه الأزمات، وسنواصل العمل عن كثب مع المؤسسات التمويلية الإقليمية الأخرى وشركائنا من المؤسسات المالية المختلفة لتوفير أكبر قدر ممكن من التمويل، والتخفيف من تأثير الأزمة على الدول الأعضاء".

والشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) والتي مقرّها الرئيسي في الدمام بالمملكة العربية السعودية، هي بنك تنموي متعدد الأطراف، تأسس في عام 1975 بهدف تعزيز تنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز في العالم العربي، بموجب اتفاقية موقعة بين الدول العشر المنتجة للنفط. وتقوم ابيكورب بالاستثمار المباشر وتمويل المشاريع وتوفير التمويل التجاري والخدمات الاستشارية والبحوث لقطاع الطاقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز